Beethovens Neunte

Melanie Maennl, Sopran

Nathalie Flessa, Mezzosopran

Jörg Dürmüller, Tenor

Karsten Mewes, Bariton

Münchner Brahms-Chor / Münchner Konzertchor / Münchner Oratorienchor

Münchner Symphoniker

Florian Ludwig, Leitung

Freude, schöner Götterfunken! Beethovens monumentale Symphonie Nr. 9 galt aufgrund ihres grandiosen Chorfinales schon zu ihrer Entstehungszeit als einzigartig - und ist es noch immer. Dabei hatte Beethoven lange mit seiner Idee gehadert, die überschwänglichen Verse aus Friedrich Schillers Ode "An die Freude" für Gesangsolisten und Chor an den Schluss seines ohnehin schon Grenzen sprengenden Werks zusetzen. Das groß angelegte Finale stellt eine Zäsur dar: Keine der nachfolgenden Komponistengenerationen kam an dem Jahrhundertwerk mehr vorbei. Zugleich gelang Beethoven mit seiner Hymne eine universelle Botschaft, die bis heute gilt: Beethovens "Kuss an die ganze Welt" verleiht jedem Feier oder Freudentag einen einzigartig goldenen Glanz - so auch zum Jahresende, wenn die MünchnerSymphoniker gemeinsam mit gleich drei Münchner Chören Beethovens Meisterwerk in der Liederhalle zur Aufführung bringen werden.

Beethoven: Symphonie Nr. 9 d-moll op. 125 mit Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude"