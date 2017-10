Befriedigung mangelhaft - Abi und die Spätfolgen

Klassentreffen 2013. Die Ehemaligen haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen. Unter ihnen Wolle, ein im Strudel des Lebens rudernder Korinthenkacker und Janni, eine von der Erfolgswelle hochgespülte Lebensberaterin. Die Begegnung der beiden wird zur echten Herausforderung. Bei dem Versuch Janni zu beeindrucken, pflastern Fettnäpfchen Wolles Weg, während Janni mit sarkastischen Seitenhieben kontert. Vereint sind die beiden jedoch in der bitterbösen Beurteilung der Klassenkameraden und in der verklärten Erinnerung an eine Jugend in den 70ern. Der für diesen Abend engagierte Pianist mischt sich ungefragt ins Geschehen. Dadaistische Kapriolen, wortvirtuoser Schlagabtausch und hochkarätige musikalische Einlagen: das ist der Zündstoff, mit dem der MANNHEIMER KULTURKNALL (Madeleine Sauveur, Volker Heymann und Clemens Maria Kitschen) die Grenzen des Genres sprengt.