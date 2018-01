Der alleinstehende Frank Adler hat auf seine vielversprechende Karriere verzichtet, ist ausgestiegen und hat die Vaterrolle für seine aufgeweckte kleine Nichte Mary übernommen. Er führt ein einfaches Leben, repariert Boote und lebt mit der 7-Jährigen in einem Küstenstädtchen in Florida. Mary fühlt sich wohl bei ihrem Onkel, liebt ihre einäugige Katze Fred und versteht sich sehr gut mit der Nachbarin Roberta, die öfter auf sie aufpasst.

Marys Mutter war ein Mathematikgenie, wurde für ihre wissenschaftliche Karriere aber vom wirklichen Leben völlig abgeschottet, zerbrach daran und beging kurz nach der Geburt ihrer Tochter Suizid. Auch Mary ist überaus intelligent, aber obwohl Frank sich ihrer Hochbegabung bewusst ist, möchte er, dass sie eine normale Kindheit erlebt und gleichaltrige Freunde gewinnt. Deshalb geht sie in die örtliche Grundschule, wo sie gleich am ersten Tag durch das mühelose Lösen komplizierter Rechenaufgaben auffällt. Ihre Lehrerin und die Schuldirektorin versuchen Frank vergeblich zu bewegen, sie auf eine renommierte Schule zu schicken, wo ihre Begabung gefördert werden kann. Doch Frank hat das Schicksal seiner Schwester vor Augen, das er seiner Nichte ersparen will.