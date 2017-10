Begegnungskonzert

Das Farmsener Gitarrenensemble aus Hamburg ist zu Gast beim Nürtinger Gitarrenorchester.

Unter der Leitung von Clemes Völker und Mandy Bahle hören Sie u.a. Werke von Adriano Banchieri, Leo Brouwer, Astor Piazolla

Die Begegnung beider Orchester geht auf die erfolgreiche Teilnahme am 9.Deutschen Orchesterwettbewerb letzten Jahres in Ulm zurück. Beide Orchester weisen viele Gemeinsamkeiten auf: Spieleranzahl, Probenarbeit, musikalische Vorlieben, Präsenz in der Region und vieles mehr. Da sich die Leiter von früheren Meisterkursen des Nürtinger Gitarrenfestivals bekannt sind, stand der Idee eines Austausches nichts mehr im Wege. Freuen Sie sich auf einen prall gefüllten Koffer voller Gitarrenmusik!