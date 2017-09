Bei mir bis du schön ...

Jüdische Lieder, Texte und Geschichten.

Die Fokkers sind am Freitag, 06. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem unterhaltsamen Programm über jüdische Kultur zu Gast im Martin-Luther-Gemeindehaus in Bad Rappenau."Gott lacht mit seinen Geschöpfen, nicht über seine Geschöpfe", so steht es im Talmud. Dies scheint eine wichtige Voraussetzung für viele Formen jüdischen Humors zu sein. Mithilfe von Spott, Respektlosigkeit, schwarzem Humor und bissiger Kritik ist er fast immer eine Verteidigung der Menschlichkeit gegen jede Ideologie, Gewalt und engstirnige Gesetzlichkeit.Robert Rühle, Günter Menz und Karin Friedle-Unger alias „Die Fokkers“ haben ausgewählte jüdische Witze, hintergründige Geschichten und wunderbare Lieder jüdischer Komponisten neu zusammengestellt und werden Ihnen mit viel Humor, Hintersinn und Temperament einen unterhaltsamen Abend bereiten. Zu Wort und Gehör kommen unter anderem Lea Fleischmann, Henryk M. Broder, Georg Kreisler und Ephraim Kishon.Peter Fink hat im Jahr 2013 „Die Fokkers“ in Erinnerung an seinen Vater, der als Jude in Auschwitz nur knapp überlebt hatte, angeregt und mit gestaltet. Peter Fink ist im Juli 2014 gestorben und die Ensemblemitglieder wollen diese Arbeit im Gedenken an ihn weiterführen.