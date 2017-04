Beim Barte des Propheten: Haare!

Ein dokumentarischer Haircut von Axel Krauße und Peter Sindlinger Regie, Bühne und Kostüme: Axel Krauße Musik: Thomas Maos Mit: Lucie Mackert, Toni Gojanovic, Paul Schaeffer

Was wäre ein Taliban ohne seinen Bart, was Ronaldo ohne Gel, was ein Mönch ohne Tonsur, was das House of Lords ohne Perücken, was der angesagteste Hipster ohne Taliban-Bart? Haare begleiten die Menschheit seit dem aufrechten Gang, sie durchziehen Religion und Zivilisation wie ein ikonografisches Moralprofil, weit bedeutender als die bloße Mode der Haartracht. Rothaarige Hexen, blonde Engel, schwarze Teufel. Was die Menschheit den Haaren zugeschrieben hat, geht auf keine Kuhhaut: Entweder ein Ausdruck von Kraft, Stärke und Unbezwingbarkeit oder von gefährlichen, düsteren Abgründen der ungezähmten Natur. Selbst nach dem Tod wachsen sie noch weiter. Haare sind Ausdruck von Konformismus oder Nonkonformismus zugleich.

Langhaariger Bombenleger oder rechtsradikale Glatze? Brusthaar, ja oder nein, Achselhaar, ja oder nein? Intimrasur? Dreitagebart? Protest oder Mainstream? In den heutigen Zeiten größtmöglicher Individualisierung und Selbstbespiegelung wird das Haar immer noch umhegt und umpflegt und verrät viel von der Innenansicht unserer Gesellschaft.

Axel Krauße und Peter Sindlinger widmen sich in ihrem dritten Rechercheprojekt nach MORGEN SPRICHT VON MIR DIE GANZE WELT über den Amoklauf von Mühlhausen/Enz 1913 und NICKY UND WILLY ODER WIE RAINER MARIA AN DIE FRONT KAM zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, nun einem jahrhundertealten kulturhistorischen Thema, das von Hygiene bis Rassismus unglaubliche Absurditäten menschlichen Denkens und Handelns offenbart und das aufgeklärte Selbstbild des Westens ordentlich zurechtstutzt. Und wieder gilt: Alles ist historischen Quellen entnommen. Jeder Satz ist ein Original.