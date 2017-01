× Erweitern Bela B

Ein Live-Hör-Comic in Concert

Bela B., Stefan Kaminski, Peta Vevlin und Smokestack Lightnin`

Bela B in Sartana: Noch warm und schon Sand drauf

Ein Live-Hörspiel in Concert nach dem Buch von Synchronlegende Rainer Brandt

feat: Peta Devlin, Stefan Kaminski, Smokestack Lightnin´

Warum ruinieren Frauen jeden Western? Was passiert, wenn dein Friseur auch dein Zahnarzt ist? Warum sind die schlechtesten Sprüche im Italo-Western einfach immer die besten? Das Live-Hörspiel SARTANA - NOCH WARM UND SCHON SAND DRAUF gibt die passenden Antworten. Bela B Felsenheimer aka Bela B von den unverwüstlich-phantastischen „Die Ärzte“ hat aus seinen drei Leidenschaften Spaghetti Western, Musik und Comics eine Einzige gemacht und damit ein ganz mitreißendes Spektakel kreiert: Einen LIVE-HÖRCOMIC IN CONCERT. Zusammen mit Sängerin & Musikproduzentin Peta Devlin (Die Braut Haut Ins Auge, Oma Hans, Cow) und dem unvergleichlichen Stimmen-Morpher und Geräuschakrobaten Stefan Kaminski bringt Bela B den 1970 entstanden Kult-Film SARTANA - NOCH WARM UND SCHON SAND DRAUF nach dem Buch von Synchronlegende Rainer Brandt (Bud Spencer & Terence Hill, Die Zwei, Luis de Funès u.v.a.) live und in Farbe auf die Bühne. Alle Geräusche sind handgemacht, opulente Illustrationen liefert Hellboy-Comiczeichner Robert Schlunze. Unterstützt werden sie dabei von der Band Smokestack Lightnin´, die sich mit ihrer genialen Mischung aus Rockabilly, Country, Soul, Folk und twangigen Gitarren dem Western-Genre nähern, indem sie dem berühmten E-Gittaren-Klang aus unzähligen Ennio Morricone-Soundtracks huldigen und liebevoll neu interpretieren. Ein neues, liebenswertes Western-Juwel mit hinreißender Musik und Spaß-Garantie!

DIE HANDLUNG:

Sartana – Noch warm und schon Sand drauf – Für diejenigen, die diese Perle unter den Spaghetti-Western aus der Bahnhofskino-Ära gerade nicht vollständig in ihrer Erinnerung präsent haben, hier noch mal kurz im Schnelldurchlauf: Der mit charakteristischem schwarzen Duster ausgestattete Pistolero Sartana wird Zeuge der heimtückischen Ermordung des Goldsuchers Benson. Im nahegelegenen Indian Creek trifft er auf die Nichte des Ermordeten, Jasmine. Sowohl der zwielichtige Bankier Hooverman als auch der nicht minder skurrile chinesische Casinobetreiber Lee Tse Tung möchten um jeden Preis Besitzer des Landes werden, das Jasmine von ihrem ermordeten Onkel gerade geerbt hat. Sie vermuten dort beträchtliche Goldfunde. Sartana und Jasmine machen sich auf, Rache für Benson zu üben. Dabei kriegen sie es mit heimtückischen Saloon-Wirtinnen, verschlagenen Sheriffs, betrügerischen Croupiers und jeder Menge Gun-Men zu tun – und am Ende freut sich immer der Bestatter…