Believe Tank Releaseparty

Zwei Jahre BELIEVE TANK sind vorbei. Das LTT und das freie Theaterkollektiv AKA:NYX haben zwei Spielzeiten lang am Thema "Glauben" gearbeitet und dabei ausgelotet, wie freie Theaterarbeit einen Theaterbetrieb befruchtet und auch verändert. Entstanden sind in über 25 Veranstaltungen u. a. 95 Tweets als Gegenentwurf zu den Lutherschen Thesen, eine Zeitung mit 576 Fragen, eine Wolke, in der 1110 Besucher*innen mit "Gott" gesprochen haben, ein interaktives Game-Theater-Projekt, in dem Mitspieler*innen ihre eigenen Werte über Bord werfen mussten, eine Uraufführungen des Autors Konstantin Küspert, viele gute Gespräche, Performances und vor allem sehr viele schöne Begegnungen.

Zum Abschiedsfest lädt BELIEV TANK nochmal alle Beteiligten ein und stellt ihre Dokumentation der letzten zwei Jahre vor. Sie spielen noch einmal alle Gesprächsformate durch, mit denen sie Glaubens- und Gewissensfragen verhandelt haben, und besingen den Abschied mit musikalischen Gästen.

BELIEVE TANK sagt: Good bye! Seien Sie dabei!