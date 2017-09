Über zwei Millionen Zuschauer um 2 Uhr nachts sprechen für sich: Football ist das nächste große Ding in Deutschland! Und Patrick Esume steht für diesen Sport wie kein Zweiter. Von seinen Fans kurz und bündig »Coach« genannt, vermittelt er die Faszination dieses Sports als TV-Experte und auf seinem Youtube-Kanal mit jeder Menge Action, Fachwissen und Witz.Und mit genau diesen Qualitäten erklärt der einzige Deutsche, der schon einmal in der NFL gecoacht hat, in seinem Buch »Believe the Hype!« alle Facetten des amerikanischen Nationalsports. Darin teilt er nicht nur seine absolute Football-Begeisterung, sondern beleuchtet auch so kenntnisreich wie unterhaltsam die komplexen Spielregeln – wobei sowohl Neueinsteiger als auch eingefleischte Fans auf ihre Kosten kommen. Ausgeschmückt wird die Hommage an die verrückte Sportart mit spannendem Hintergrundwissen und zahlreichen Insider-Anekdoten, z.B. rund um das Spektakel des Superbowls.Aber auch Patrick Esumes persönlicher Werdegang kommt nicht zu kurz: beginnend mit seiner Kindheit in Hamburg, über den Wechsel vom Fußball zum Football im Alter von 18 Jahren, gefolgt von acht Jahren auf dem Spielfeld und 15 Jahren als Trainer in Europa und den USA. Aktuell ist der 1,88m-Hüne Chefcoach der französischen Nationalmannschaft sowie TV-Experte und -Moderator bei »ran FOOTBALL«.In seinem ersten Buch malt Esume ein mitreißendes Bild von einem Sport, der als Schach mit menschlichen Figuren gilt und laut Autor die Urinstinkte eines jeden Mannes anspricht: Jagen, Erlegen, Beschützen. In diesem Sinne: »Believe the Hype!«