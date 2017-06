× Erweitern DJ Rick

Die Belinda ist wieder „on tour“, denn Deutschlands älteste Rock-Discothek feiert auch ohne „festen Wohnsitz“ weiterhin mit seinen Gästen.

Das nächste von mehreren geplanten „Belinda on tour“-Events steigt am Samstag, 1. Juli, im Freibad, Rolf-Gehring-Straße 26, in Murrhardt.

Zur Belinda-Open-Air-Party im Murrhardter Freibad reist auf vielfachen Wunsch wieder DJ Rick aus Nürnberg an und präsentiert ab 20.00 Uhr 70er- und 80er-Rock & Pop, Party-Musik, Rock-Classics, Hard-Rock und Heavy Metal.

Mit dabei ist natürlich auch wieder die legendäre Belinda-Theken-Crew und es gibt Essen aus Petras Küche.

Der Eintritt beträgt 5 Euro an der Abendkasse. Nähere Informationen gibt es im Internet auf der Facebookseite

Sollte das Wetter am Samstag, 1. Juli, schlecht sein, so findet die Belinda-Open-Air-Party im Murrhardter Freibad genau zwei Wochen später, also am Samstag, 15. Juli, stat