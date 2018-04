Bella Italia - Auf Grand Tour mit großen Italienreisenden

Lesung mit Werner Huber: „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, im dunklen Laub die Goldorangen glühn?“

Bereits Johann Wolfgang von Goethe berichtete von der Schönheit der Natur in Italien. Werner Huber begibt sich auf Reisen mit berühmten Schriftstellern, Philosophen und Malern. Von Verona über Venedig, Florenz, Pisa, Rom und Neapel bis nach Sizilien begleitet er Goethe, Rilke, Fontane, Oscar Wilde und viele andere durch das Sehnsuchtsland. Nie verliert er dabei den heutigen Italienreisenden aus dem Blick, der so einzigartige Insidertipps für eine ganz besondere Kulturreise erhält.Dr. Werner Huber ist Physiker und lernte durch seine Arbeit zahlreiche Länder und Kulturen von Amerika bis Japan kennen. Daraus entstand sein Interesse an Themen der Kulturgeschichte, Literatur und Psychologie, die er in fesselnden Büchern für eine breite Leserschaft aufbereitet.Abgerundet wird der Vortrag durch eine Bildershow und kulinarischen Kleinigkeiten aus Italien.