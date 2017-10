Ben Barritt ist Sänger, Gitarristen und Songwriter - und ein absoluter Vollblutmusiker. In seinen Songs fusioniert er farbige Jazzharmonien, verschrobenen Funk und abenteuerlustigen Folk zu eingängigen Popnummern mit Suchtpotenzial. Ben Barritt bewegt sich in einem Schwebezustand zwischen Nostalgie und Neugier. Seine Songs vereinen die Ernsthaftigkeit von Joni Mitchell und James Taylor mit schlauen Erzählungen im Stile eines Paul Simon, seine Harmonien leugnen nicht eine gewisse Verwandtschaft zu Steely Dan. So liegen die Wurzeln zwar in den 70ern, aber dennoch ist von Anfang an klar, dass es sich um eine Musik aus dem „Jetzt“ handelt. Die Grooves sind geschmeidig und zugleich kantig. Die nachdenklichen und warmherzigen Texte verfügen trotzdem über ironischen Biss. Barritt bedient sich Elementen aus Jazz, Funk und Folk und lässt sie in seinen kohärenten und erwachsenen Pop fließen. Er ist gut herumgekommen in den letzten Jahren. Ben Barritt performte als Londoner Session-Musiker auf jeder Bühne vom Bedford bis zur Royal Albert Hall, arbeitete mit Kenny Wheeler, Bobby McFerrin, Mic Donet u.a., tourte durch Europa und Asien und veröffentlichte eine EP sowie ein Album. Auf seiner letzten Tour spielte er über 100 Shows allein in Deutschland. Sein loyaler, stetig wachsender Fankreis gibt ihm recht: Mit seiner charmanten Ausstrahlung, seinen reinen, feinsinnigen Vocals und seinem stilsicheren Gitarrenspiel ist es Ben Barritt ein Leichtes, das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

