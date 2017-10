Ben Waters ist einer der weltbesten Boogie Woogie Pianisten.Seit 1996 erhält er von der Musikfachpresse in England regelmäßig Awards für bester Entertainer / bester Pianist / Blues Award.Im Gedenken an Ian „Stu“ Steward (1938 bis 1985), dem großartigen Pianisten der Rolling Stones, hat Ben Waters 2011 die CD „Boogie For Stu“ veröffentlicht.Neben vielen anderen Stars haben es sich die Stones nicht nehmen lassen, für ihren alten Kumpel Stu auf dieser CD mitzuwirken.In der Ben Waters Boogie Band spielten u.a. Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ronnie Wood, Charlie Watts, Dave Green, Jools Holland, Willy Garnet und PJ Harvey.Jools Holland, der bekannteste Fernsehmoderator der britischen Musikszene schrieb in der „Mail on Sunday“, dass Ben einer der besten Pianisten aller Zeit ist. „Bens Auftritte sind sensationell - dieser Typ hat mit den Legenden des Rock 'n' Roll wie Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Ray Davies und den Rolling Stones gespielt“. Seit seinem letzten Auftritt vor zwei Jahren bei uns in der Dieselstraße war Ben auf der ganzen Welt unterwegs, spielte nicht nur in vielen ehrwürdigen Theatern, Clubs und auf Festivals – sondern auch auf der Gartenparty von Prince Charles😊Nun freut er sich auf seinen zweiten Soloauftritt am 3. November im Kulturzentrum Dieselstraße.