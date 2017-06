Bürgerhaus / Kurgarten Lindenfels

St. Petrus & Paulus – Einladung zum Benefizkonzert des 'Trio 3 D' am 16. Juli

Die Pfarrgemeinde St. Petrus & Paulus in Lindenfels lädt für Sonntag, den 16. Juli 2017 um 17.00 Uhr zu einem Konzert in das Lindenfelser Bürgerhaus in der Burgstraße ein.

Das 'Trio 3 D' aus Fürth hat sich nach dem Brand in der kath. Pfarrkirche im letzten Jahr bereit erklärt, ein Benefizkonzert mit einem breiten Programm aus Pop und Klassik zu Gunsten der nach den Brandschäden wieder restaurierten katholischen Pfarrkirche in Lindenfels zu bestreiten.

Dafür ein herzlicher Dank an die Musiker!

Das Trio 3D (Dörsam, Dörsam, Dörsam) bestehend aus:

Adax Dörsam, Zupfinstrumente

Matthias Dörsam, Klarinetten, Saxophone, Flöten

Franz Jürgen Dörsam, Fagott

spielt eine verblüffende Mischung von eigenen Kompositionen, Popsongs und klassischen Werken, die spannungsreich miteinander verknüpft und im ganz eigenen Akustiksound dargeboten werden.

Musikalische Stationen der Akteure:

Franz-Jürgen Dörsam:

Musik-Studium in Hannover und Mannheim. Sinfonie Orchester Berlin, Sinfonieorchester Wuppertal, Nordwestdeutsche Philharmonie, Solofagottist beim Orquestra Metropolitana Lissabon.

Matthias Dörsam:

Musik-Studium in Bern und Mannheim. Big Band des Hessischen Rundfunks, Stuttgarter Philharmoniker, Ochsenfurter Blasmusik, Pe Werner, Jule Neigel oder den Rodgau Monotones.

Adax Dörsam:

Musik-Studium in Mannheim. Xavier Naidoo, Clemens Bittlinger, Mike Batt, Lou Bega, Rolf Zuckowski und Joana.

Nachdem die drei bisher an den unterschiedlichsten Stationen und Orten gewirkt haben, entstand die naheliegende Idee, alle 3 Lebenswege im TRIO 3 D zusammenzuführen.

Dieses Trio kreiert verblüffende Mischungen von eigenen Kompositionen, Popsongs und klassischen Werken, welche spannungsreich miteinander verknüpft und in einem ganz eigenen Akustiksound dargeboten werden.

Perlen der Popmusik werden neu interpretiert unter virtuoser Einbeziehung von klassischer Musik.Ein Bruder-Terzett auf grenzgängerischen Pfaden:

„Das Trio 3 D pendelt herrlich virtuos zwischen klassischer und unterhaltender Musik! “

Allen Lindenfelsern und auch allen Gästen und Freunden der Musik wird dieser Termin somit wärmstens empfohlen. Für einen kleinen Pausenimbiss wird ebenfalls gesorgt werden und so steht einem gemütlichen und klangvollen Sonntagskonzert im Bürgerhaus Lindenfels nichts mehr im Wege.