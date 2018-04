Benefizkonzert "Doctors Music Ensemble"

Das Doctors Music Ensemble wurde vom Arzt Karl Zippelius und den Psychologen Matilde Orsecci und Orazio Caruso gegründet. Einige Gründungsmitglieder sind zugleich auch Mitglieder des "World Doctors Orchestra". In Anlehnung an dessen Mission und mit der gleichen Geisteshaltung werden über die Musik medizinische Hilfsprojekte unterstützt. Der Erlös des Konzertabends in der Spitalkirche Heilig Geist zu Rothenburg ob der Tauber kommt beispielsweise dem gemeinnützigen Hilfsprojekt "TCM Sozialforum" zu Gute.

Die Leidenschaft zur klassischen Musik und die berufliche Mission der Ensemble Mitglieder wird auf diese wunderbare Art in Einklang gebracht.