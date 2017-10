Benefizkonzert mit "Via Classica"

× Erweitern (c) Peter D. Wagner Vokalensemble Via Classica

Das Ensemble Via Classica konzertiert am 18. November in der evangelischen Kirche Schrozberg. Es unterstützt durch Benefizkonzerte regelmäßig verschiedene Hilfsprojekte und das seit nunmehr 17 Jahren.

Vokalensemble "Via Classica" ist eine Gruppe von mittlerweile 18 Gesangsenthusiastinnen und -enthusiasten aus dem Main-Tauber- und Hohenlohekreis.

Bisher hat das Ensemble mehr als 50 Benefizkonzerte in der Region und auch schon in Essen, Freudenstadt, Celle und im Kloster Bronnbach gegeben.