× Erweitern Lothar Bertrams Jazzchor Stuttgart

Auch in diesem Jahr laden wir vom Verein »Studieren Ohne Grenzen e.V.« zugunsten bedürftiger Studentinnen und Studenten in Afghanistan herzlich zu unserem Benefizkonzert am 21.01. ein – diesmal freuen wir uns über die Interpreten der Uni Big Band Stuttgart, des Jazzchors Stuttgart e.V. und des Jazzquintetts track_1!

Als Stuttgarter Lokalgruppe des deutschlandweiten gemeinnützigen Vereins »Studieren Ohne Grenzen e.V.« fördern wir mit unserem Stipendienprojekt junge Afghanen und ermöglichen ihnen ein Hochschulstudium.

Der Eintritt ist kostenlos. Spenden sind erbeten, sie kommen direkt unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten zugute.