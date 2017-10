Benefizkonzert

Yehudi Menuhin Live Musiv Now Stuttgart e.V.

Felix Mendelssohn Bartholdy: Oktett für Streicher Es-Dur op. 20Francis Poulenc: Sextett für Bläserquintett und Klavier op. 1001. Satz Allegro vivace„Mir ist so wunderbar“ Ensembles aus Oper und OperetteWolfgang Amadeus Mozart: „Zu Hilfe, zu Hilfe...!“ Quartett aus „Die Zauberflöte“ 1. AktLudwig van Beethoven: „Mir ist so wunderbar“ Quartett aus „Fidelio“ 1. AktGeorges Bizet: „Nous avons en tête une affaire“ Quintett aus „Carmen“ 2. AktJohann Strauß: „Brüderlein und Schwesterlein“ Ensemble aus „Fledermaus“ 2. AktJelena Galic, Kimberley Crawford, Gahyun Lee,Chorong Hwang, Hanna Breuer, Jinhee Kim, Nicola Pfeffer,Younghee Lim, Maximilan Breinich, Johannes Fritsche, Lena Grubisic, Vanessa Hepers, Vincent Herrmann, Schirin Hudajbergenova, Lisbeth Rasmussen Juel, José Remendado, Sara Maria Saalmann, Theresa Schmalian, Sophia de Otero, Manuela VieraEinstudierung: Prof. Peter Buck, Prof. Ulrich Hermann, Prof. Dieter KurzLive Music Now Stuttgart e.V. in Kooperation mit HMDK Stuttgart