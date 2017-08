Benefizmatinée für den Stiftskirchenflügel

In der kurzen Zeit seit seiner Ankunft in der Stiftskirche ist schon die erfreuliche Summe von € 15 365,87 durch Spenden und Konzerteinnahmen eingegangen. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!

Hinzu kommen die ursprünglich für die Festsaalorgel eingeworbenen Spenden bei den Bachkonzerten von Ingo Bredenbach in Höhe von € 4 531,26. Freilich fehlt dann immer noch ein erheblicher Betrag. Gelegenheit zum Genießen und Spenden schaffen die MeisterInnen der Tasten bei 30minütigen Benefizmatinéen im Anschluss an den Gottesdienst.