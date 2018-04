Benjamin Yellowitz und Philpp Archan

Der LifeLovesYou - Musiker Philipp Archan und der Londoner Singer/Songwriter Benjamin Yellowitz starten ihre erste gemeinsame Tour durch Deutschland und Österreich!

Philipp Archan: Für den österreichischen Musiker Philipp

Archan ist Musik mehr als nur Geräusch. Es ist ein Transportmittel, um Geschichten, Gefühle und Schwingungen zu übertragen und gemeinsam wieder mit dem Träumen anzufangen. Bedingungslos ehrliche Texte treffen auf gefühlvolle Melodien, um gemeinsam eingängige Lieder zu formen und das Publikum auf einer tiefen Ebene zu berühren. Die lebenslange Beziehung zur Musik, eine bunte musikalische Vergangenheit und die Höhen und Tiefen des Lebens haben Philipp klar gemacht, was er mit seinem Wirken in der Welt bringen will: seine Geschichte authentisch und ehrlich erzählen, Menschen inspirieren und verbinden, das Leben wieder lieben und sich dabei nicht zu ernst nehmen. Im April erscheint seine neue Single "Here For You" Philipp Archan - No Worries

Benjamin Yellowitz: Bekannt dafür ein leidenschaftlicher Singer/Songwriter, und Musik-Produzent zu sein, beherrscht der Londoner mehrere Instrumente und bringt jedes Publikum zum feiern. Benjamin bringt akustischen Gitarren Sound auf ein komplett neues Level, beeinflusst von RnB and Soul versprüht er Energie im ganzen Raum. Seit der veröffentlichung seiner ersten Demo CD Blue Light hat der Singer/Songwriter Konzerte quer durch England und ganz Europa gespielt. Sein Ansehen wurde weiter gepusht durch die Unterstützung von hoch angesehene Künstler wie Ben Howard, Fink and Coldplay, die seine Videos auf ihre Social Media Kanäle gepostet haben. Fink hat sogar Benjamins Song "What i Want on their" in sein "Best Of The Given" mix tape aufgenommen. Imagine an artist that sounds like N.E.R.D. / Ian Brown / Patrick Watson / Fink & Justin Timberlake