Sommer in der Stadt beteiligt sich an den Heimattagen erstmals mit einem Berg-Festival auf dem Schloss mit junger Livemusik aus Süddeutschland. Insbesondere für alle Schüler, Studenten, Junge und Junggebliebene bietet die Veranstaltung ein Wiedersehen in gemütlicher Atmosphäre. Startet an diesem lauen Sommerabend mit euren Freunden bei Bier und Musik in die Heimattage! Nach einem ruhigen Einstieg mit regionalen Bands sorgen Jawknee Music (Homebound Records, Mainz) und die Bands Mundhaarmonika (Plattenmoped, München) und Konvoy (Chimperator, Stuttgart) für Stimmung. Für alle Besucher hat der Club7 ein kostenloses Bus-Shuttle vom Schloss in den Club und dazu freien Eintritt zugesichert! Bei schlechtem Wetter weichen wir in die Große Stallung (Schafstall) im Schloss aus. Einlass ab 16 Jahren. Öffnung 18 Uhr.