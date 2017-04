Seit knapp drei Jahren schickt sich die Band BERGFILM an, dem Genre des Elektro-Pop eine weitere, ganz eigene Nuance hinzuzufügen. Ihr Rüstzeug: spannende und eingängige Melodien, Blick für Details, und das dynamische Wechselspiel zwischen großen Gesten und kleinen Momenten. Bergfilm kombinieren dabei gekonnt elektronische und akustische Elemente und erreichen bei ihren Live-Shows durch den bewussten Verzicht auf Computer und Sampler eine einzigartige organische Dynamik. Nun erscheint mit „Constants“ im März ihr Debütalbum auf Haldern Pop Recordings, welches die vier Jungs aus Köln auf ihrer Tour im Frühjahr live präsentieren werden.

Als Support mit dabei: REAL WAR. Das sind Oliver Hauber und Kevin Thellmann aus Stuttgart. Mit hypnotisierenden Beats, kristallenen Gitarrenmelodien und vielschichtigen Synthesizern kreieren Real War surreale Soundlandschaften, die durch melancholischen Gesang in neue Sphären gehoben werden. Ihr Debutalbum „I invented you so now you exist“ vereint die kalte Klangfarbenpalette der 80s mit durchdachtem Songwriting. Egal, ob man gerne tanzt, oder Musik lieber stillschweigend und mit geschlossenen Augen genießt, bei Real War ist man goldrichtig.