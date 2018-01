Bergsteigervortrag mit Heinz Zak

Der Extremkletterer und Bergfotograf Heinz Zak ist seit über 30 Jahren in seinen Heimatbergen unterwegs und kennt diese wie kein anderer! In eindrucksvollen Bildern und Filmsequenzen werden alle Möglichkeiten des Unterwegsseins aufgezeigt: die schönsten Wanderungen, Höhenwege und Gebietsdurchquerungen, die lohnendsten Gipfel, Radtouren und Skitouren sind genauso vertreten wie die verrücktesten und schwierigsten Klettereien. Egal, ob einem nun das Karwendel als Gebirge selbst interessiert – Heinz Zak zeigt hier einen Vortrag, der alle mitreißen wird und uns einmal mehr bewußt macht, dass das Paradies vor der Haustüre liegt. Vorverkaufsstellen in Reutlingen: - Tourist Information, Marktplatz 2 - Plattenlädle, Eberhardstr. 7 - Thomas Cook Reisebüro, Katharinenstr. 15 - Reutlinger Nachrichten, Albstr. 4 - Buchladen Rappertshofen, Ermstalstr. 2