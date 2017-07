"Zur Sache bitte", heißt es am Donnerstag, 13. Juli 2017, 19:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Volksbank Heilbronn eG, Allee 20, in Heilbronn.

Der Verein der Freunde der IHK-Wirtschaftsjunioren hat die amtierenden Bundestagsabgeordneten der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sowie die sich um ein Direktmandat zum Bundestag im Wahlkreis Heilbronn bewerbenden Kandidaten der CDU und der FDP eingeladen, damit sie über ihre Tätigkeit und konkreten Themen Stellung nehmen.

Ein spannendes Unterfangen angesichts der anstehenden Bundestagswahl. Auf dem Podium werden sitzen: Josip Juratovic (SPD), Dr. Gerhard Schick (Bündnis 90/Die Grünen), Michael Schlecht (Die Linke), Alexander Throm (CDU) und Michael Link (FDP).

Themenschwerpunkte sind Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowie die zukünftige Ausgestaltung der Europäischen Union. Gäste können bei der anschließenden offenen Diskussionsrunde ebenfalls Fragen stellen.

Anmeldungen zur 8. Auflage der Veranstaltung „Berlin im Dialog“ sind direkt über die Homepage www.wjhn.de (Rubrik Veranstaltungen), per E-Mail an info@wjhn.de oder per Fax unter 07131 9677-119 möglich.