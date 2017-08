Berlin Rebell High School

Alex, Anfang 20, war bereits an mehr als zehn Schulen; nirgends kam er mit der Disziplinierung durch die Lehrer und mit der Konkurrenz unter den Schülern klar. Auch Lena und Hanil empfanden die Schule bisher lediglich als lästige und völlig sinnfreie Pflichtveranstaltung. Inzwischen besuchen diese drei jungen Menschen gemeinsam mit vielen anderen Lerngescheiterten die „Schule für Erwachsenenbildung“ (SFE) in Berlin-Kreuzberg, um hier entweder den mittleren Abschluss oder ihr Abitur zu absolvieren. Die SFE besteht seit 1973 und hat ein basisdemokratisches Konzept: Selbstverwaltung bedeutet das – kein Direktor, keine Noten, stattdessen regelmäßig stattfindende Feedbackrunden und Vereinsversammlungen, an denen selbstverständlich auch die Schüler teilnehmen. Hier werden Lehrpläne und organisatorische Fragen besprochen. Die Lehrer an der SFE sind keine Beamten und werden vergleichsweise dürftig bezahlt.

Ob dieses Konzept für jeden geeignet ist und zu seinem ganz persönlichen Erfolg führt, zeigt Filmemacher Alexander Kleider in seiner Dokumentation ziemlich anschaulich. Sein zentrales Thema ist nämlich, wie unterschiedlich die Jugendlichen mit dem fehlenden Druck umgehen und inwieweit sie die nötige Reife mitbringen, um ambitioniert an ihr Ziel zu gelangen. Dabei lässt er sowohl Schüler als auch Lehrer in klassischen Interviewsituationen zu Wort kommen und unternimmt, um der Vergangenheit der Protagonisten nachzuspüren, Kurzausflüge in deren Heimatstädte.In einer Zeit, in der immer wieder über Bildungsreformen nachgedacht wird, ein interessanter Denkanstoß.