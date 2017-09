Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher

Herr K. und Herr B. haben ein Problem: Wie soll man eine wirklich bahnbrechende Show auf die Bühne zaubern, wenn hinter der Bühne eine pflegebedürftige Tante sitzt, die ganztägig betreut werden soll. Dass deren Hund aufgrund bedauerlicher Umstände nicht mehr unter den Lebenden weilt, macht die Sache nicht einfacher. Denn diesen Umstand darf die gebrechliche Seniorin keinesfalls erfahren. Aber sonst sind Herr K. und Herr B. bester Dinge.In "Der unsichtbare Hund kehrt zurück!" zeigen die beiden wieder das, was sie schon bei ihrem epochalen WINNETOU IV bis zur Vollendung getrieben haben: rasanten Witz, akrobatische Gesangseinlagen und beeindruckend imaginäre Bühnenbilder.Sehen Sie eine Riesenshow in sparsamster Ausführung!Mit Tieren, die sie an diesem Abend nicht sehen werden!