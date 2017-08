Nun ist es an der Zeit geheime Schubladen zu öffnen, und die mysteriösen Archive des Herrn Hämmerle zu lüften.

In „Hämmerle – Privat” erleben Sie hautnah, was es bedeutet, mit Herrn Hämmerle auf Du und Du zu sein. Der Top-Kabarettist Bernd Kohlhepp liest, spielt und singt aus Hämmerles Rock and Roll Tagebuch, aus seinen geheimen Aufzeichnungen sowie der schwäbischen Weltgeschichte. Und all das zeigt, wie dieser Mann zu dem wurde, was er ist.