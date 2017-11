× Erweitern Bernd Kohlhepp

Da gehen sie in die nächste Rund: Herr Hämmerle, der wildgewordene, wortgewaltige Schwabe und der Weltstar aus Memphis. Schon einige Jahre tourt dieses erfolgreiche Gespann durch den Süden der Republik und beweist: "Rock´n´Roll is beautiful", aber ebenso "Ond Schwäbisch net minder".

Und jetzt sind sie sogar zu dritt, da Herrn Hämmerle Presley, ein Hund aus einer Wohnungsauflösung, beschert worden ist.

Wie Herr Hämmerle mit diesem Nachlass einer Nachbarin zurechtkommt, Kontakte im Fitness-Center knüpft, sich über die neuen Nachbarn auf die Globalisierung einstellt, in eine Casting-Show gerät und was die gute Frau Schwerdtfeger mit der neuen künstlichen Hüfte in der Disco erwartet, das alles kann man im neuen Kabarett- und Comedy-Spektakel HÄMMERLE TRIFFT ELVIS RELOADED live erleben.