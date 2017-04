Bernd Lafrenz - Die lustigen Weiber von Windsor

Falstaff und seine Kumpanen schlagen sich in Windsor mehr schlecht als recht durchs Leben.

Um einfacher an Geld zu kommen, beschließt Falstaff parallel mit 2 ehrbaren Bürgersfrauen, Frau Page und Frau Ford, anzubandeln und schreibt ihnen 2 gleich lautende Liebesbriefe.

Als das Doppelspiel von den beiden Damen entdeckt wird, planen beide eine süße Rache. Dabei hilft ihnen Frau Hurtig, die dritte im Bunde der Frauenverschwörung.

Falstaff wird von der Abwesenheit des Herrn Ford informiert, so dass Falstaff in dieser scheinbar günstigen Situation ein Techtelmechtel mit Frau Ford beginnen will.

Doch plötlich stürmt Frau Page ins Haus und kündigt die rasche Rückkehr von Herrn Ford an und Falstaff wird in einem Wäschekorb versteckt und später in die Themse gekippt.

Hoch erfreut über ihren gelungen Coup beschließen die Damen, Falstaff ein weiteres Mal an der Nase herum zu führen.

Einer Überlieferung zufolge hat Shakespeare dieses Stück auf ausdrücklichen Wunsch der Köigin Elisabeth geschrieben, sie war so amüsiert über die Rolle des Falstaff in dem Werk Heinrich der Vierte, dass sie Falstaff als Liebhaber sehen wollte.

Mit seinem komödiantischen Temperament sondergleichen und mit einem Feuerwerk an vielfältiger Gestik und Mimik spielt Bernd Lafrenz nun seine 9. Shakespeare Solo Komödie.

Die Regie zu dieser turbulenten Komödie führt wieder Abel Aboualiten aus Paris.