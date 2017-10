Bernd Regenauers NÜTZEL

× Erweitern Bernd Regenauer Bernd Regenauer

Bernd Regenauer präsentiert: ein Aufbau-Seminar zur Stärkung menschlicher Schwächen, am 17. November in den Kammerspielen

Bernd Regenauer, Träger des Deutschen Kabarettpreises, rechnet in seinem neuen Kabarett-Solo genüsslich mit all den Heilsverkündern, Optimierungs-Coaches und Mentaltrainern ab – ein intelligentes satirisches Vergnügen!Regenauers Kultfigur Harald Nützel, der mit allen Heilwassern gewaschene Franke, ist Ihr Coach des Abends und teilt mit Ihnen seinen umfassenden Erfahrungsschatz. Unterstützt von modernster Multimedia-Technik. Zertifiziert nach den 12 Lehrsätzen von Erfolgs-Guru Jerry Saltzman. In Fränkisch mit hochdeutschem Akzent.100 Minuten, die Sie verändern werden – garantiert. Ihr Erkenntnisgewinn wird enorm sein. Sie werden mit einem Siegerlächeln den Raum verlassen! So jedenfalls der Plan. Doch wer Nützel kennt, weiß, wo das hinführt. Wer ihn nicht kennt, wird ihn kennen lernen...Wer den Nürnberger Kabarettisten Bernd Regenauer kennt, weiß, das ist beste Unterhaltung und ausgefeiltes Hochgeschwindigkeitskabarett – ein großer Spaß!