Bernd Wedekind: Anna Ursula Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und ihre Verwandtschaft

Das imposanteste der Grabdenkmale im Chor der Johanneskirche erinnert an Anna Ursula Herzogin von Braunschweig und Lüneburg, und der lokale Betrachter fragt sich, welchen Bezug diese hochrangige Fürstin aus dem Haus der Welfen nach Crailsheim hat und um welche Person es sich bei ihr überhaupt handelt.

Der Vortrag stellt Anna Ursula (1572-1601), deren 14 Geschwister, die alle das Erwachse-nenalter erreichten, sowie ihre Verwandtschaft anhand einer Serie von 49 Miniaturen da. Diese Miniaturenserie befindet sich in der Sammlung der Royal Collection/HM The Queen in London. Die Miniaturen, die in Hochformat als Kniestück abgebildet sind, zeigen schon an-hand der Wahl dieses Formates den hohen Rang der Abgebildeten, denn Ganzfigur und Kniestück waren die nobelsten Formate.

Die Miniaturen werden mit anderen zeitgenössischen Bildnissen derselben Personen verglichen und dabei auch auf die individuelle Merkmale eingegangen. Natürlich kommen auch die Biographien der Familienmitglieder zur Sprache.