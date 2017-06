Berufswege! 2017

In dieser Veranstaltung informiert Sie Frau Gessler und Frau Giordano, IN VIA, über die Möglichkeiten und das Verfahren der Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Berufsabschlüsse.

Sind Sie an diesem Thema interessiert und möchten Sie Antworten zu Fragen erhalten wie z.B.:

- Welche Möglichkeiten habe ich, in Deutschland mit meiner Qualifikation zu arbeiten?

- Wie kann ich meine im Ausland erworbene Qualifikation nutzen, um mich in Deutschland beruflich weiter zu entwickeln?

- An wen kann ich mich wenden?

- Wann macht eine Anerkennung überhaupt Sinn?... dann sind Sie hier richtig!