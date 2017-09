Besides & Neckarnebel

Besides

Die vier Musiker spielen in der klassischen Besetzung Bass, Gitarre Schlagzeug, doch ist die Musik entgegen den üblichen Coverbands äusserst vielfältig.

Dies zeigt am deutlichsten die Auswahl der Stücke. Von Red Hot Chilli Peppers, Selig, Hooties and the Blowfish bis hin zu Mando Diao, Lenny Kravitz, foo fighters, Pearl Jam oder KISS, werden die Songs mal mit Volldampf, mal unplugged aufbereitet.

Somit sorgt nicht nur der eigene „besides“-groove für die Abwechslung, die den Musikern hier spürbar wichtig ist.

Angeleitet von den zwei groove-Ministern, bringen die Jungs bis zu drei Stimmen zum Einsatz. E-oder Akkugitarre sowie Mundharp werden je nach feeling eingesetzt.

Allein Spaß an der Musik ist der Antrieb für alle 4 Muker, dem Publikum und sich selbst ein „Anti-Stress-Programm“ zu verpassen. Nicht nur auf der Bühne ist dies deutlich zu spüren.

Freut Euch auf eine Rockreise mit Aha-Effekt.

Neckarnabel

Neckarnebel ist eine Band aus dem Neckartal (genauer gesagt aus Wernau) die es sich zur Aufgabe gemacht hat ihren Südstaaten-Goschart-Rock (Schwabenrock) zu verbreiten und dabei ihren Spass zu haben.

Nach bisherigen Reaktionen zu urteilen scheint dies ansteckend zu sein ... und das nicht ohne Nebenwirkungen!

... gute Laune die sich bis zu einem chronischen Dauergrinsen, das operabel entfernt werden muss, steigert.