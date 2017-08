Besondere Orte in Dinkelsbühl - das Nördlinger Tor

In Dinkelsbühl verbinden sich mittelalterliches Ambiente und der heitere Charme der Altstadt zu einem Ensemble von europäischem Rang. Die Stadt ist vollständig von einer Stadtmauer umgeben und man kann nur durch die vier Tore in das Innerste der Altstadt gelangen. Durch das Nördlinger Tor (1406/1425) führte einst die wichtigste Handelsstraße zur Reichsstadt Nördlingen, die Route nach Rom. Der Turm wurde 1655 um „20 Schuh“ (= 6,60 m) erhöht und hat einen kleinen Wohnerker im Giebel. Der Staffelgiebel ist mit halbrunden Muscheln aus dem 16 Jahrhundert verziert.Wir besichtigen den Nördlinger Turm, erhalten Einblicke in die historische Wachstube und erfahren etwas über die Ereignisse Dinkelsbühls während der Zugehörigkeit zum schwedischen Einflussbereich und den Schrecken des 30-jährigen Krieges.