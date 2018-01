Die schwäbische Schwertgosch „Linkmichel“ gastiert im Theater im Schlosskeller in Nürtingen mit „Best of LinkMichel“. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Mit seinem Programm bringt er seine Zuhörer zum Lachen und verzichtet auf seine Gage zugunsten von Menschen, die im Leben wenig oder gar nichts zu lachen haben. Der Eintritt ist frei. Spenden werden für die Arbeit des Tagestreffs Nürtingen erbeten. Dieser kümmert sich um Menschen in Armut und Not. Dazu gehören Wohnungsnot, langjährige oder dauerhafte Arbeitslosigkeit, körperliche und psychische Krankheiten. Im Haus in der Paulinenstraße in Nürtingen wird ihnen täglich eine Mahlzeit, die Möglichkeit für Körper- und Wäschepflege, Beratung und Hilfe zur Bewältigung ihrer Lebenssituation geboten.