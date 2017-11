Better than Sex - 6 Years Anniversary

FR 0812 – Pierre Paradise & Les

Mach Tinder aus und swipe zu uns, denn wir sind seit sechs Jahren: Better than sex. Das People-Squad lädt zum sechsjährigen Jubiläums-Gangbang ein und wie ihr den gestaltet, bleibt euch überlassen. Nur bitte kein Partnertausch, sorry, Clubtausch. Wer an diesem Wochenende fremdgeht, möge als clubloser Single auf Parship enden. Swipe away. Wir sind seit sechs Jahren euer ElitePartner. Immer treu für euch da, immer dirty am Limit. People, jedes Wochenende dein dirty Hobby. Ohne Amateure, im People feiern nur Profis. Beweisen wir wieder am Jubiläumswochenende , wenn unsere vier Lieblingsbesties Pierre, Les, Bowie und Seek den ganzen Laden orgasmisieren. Pornhub ausschalten, irgendwas mit LIT an und du weißt ja: What happens at people stays at people.