Normal, was ist das eigentlich? BETTER THAN ist die inklusive Band der Beschützenden Werkstätte Heilbronn. Sechs Menschen mit und ohne Behinderung, wobei diese nicht im Vordergrund steht, machen gemeinsam Musik, weil sie unserer Seele gut tut. Das Repertoire ist Live-Musik, aus den Genres Rock, Cover-Songs, Spirituals und Balladen von den 60ern bis heute. Von Steppenwolf bis Revolverheld ist alles dabei. Dennoch verleiht BETTER THAN allen Songs eine ganz eigene Note.BETTER THAN – besser als … man glaubt! Das Konzerterlebnis mit Garantie auf Gänsehaut-Feeling.Dank des großzügigen Sponsorings ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Sparkasse Kraichgau Musiksommers 2017 frei.