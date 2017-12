× Erweitern Betz - Herberger - Siffling

Pop meets Jazz! Drei ganz besondere Musiker aus Mannheim zu Gast im Capitol.

Drei ganz besondere Musiker aus Mannheim, deren Weg sich vor einigen Jahren gekreuzt hat, stehen am 12. Januar 2018 im Capitol gemeinsam auf der Bühne: Yvonne Betz, Michael Herberger und Thomas Siffling. Pop meets Jazz. Oder anders gesagt: die einfühlsame Stimme von Yvonne Betz kongenial begleitet von Michael Herberger am Piano trifft auf den modern elegant weichen Trompetensound von Thomas Siffling. Vocal Ta Pete eben! Ein Abend zum Augen schließen und genießen.

Yvonne Betz kennen viele Naidoo-Fans bereits als Backgroundsängerin und Duettpartnerin von seinen Tourneen. Doch Yvonne ist auch die eigenständige Singer/Songwriterin, die mit ihrer ausdrucksstarken und klaren Stimme überzeugt. In ihren beiden Alben „Wunderbar“ und „Ich ruf nach dir“ bewegt sich Yvonne stilsicher auf dem schmalen Grat zwischen anspruchsvoll modernem Pop, deutschem Songwriting und zeitloser Romantik.Die ehemalige Dozentin für das Fach „Singer/Songwriter“ an der Popakademie und zweifache Mutter widmet sich heute wieder verstärkt ihrer Solokarriere. Yvonnes Tätigkeit als Musiktherapeutin und ihre christliche Passion haben sie zunehmend für den Bereich des „Worship“ begeistert. Gemeinsam mit Michael Herberger arbeitet sie an ihrem nächsten Album, das sich dieser neuen Form des Lobpreises widmet.

Michael Herberger fühlt sich eng mit seiner Heimatstadt verbunden. In der 6. Generation lebt seine Familie hier und zu seinen Verwandten zählt auch der legendäre Bundestrainer Sepp Herberger. Deshalb ist es für ihn eine Herzenssache sich in der Stadt für verschiedene soziale und kulturelle Einrichtungen zu engagieren.Michaels musikalische Ausbildung begann mit vier Jahren am Klavier. 1996 lernte er Xavier Naidoo auf einer Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes kennen. Nicht viel später entstanden die ersten gemeinsam geschriebenen Lieder, wovon eines (Führ´ mich ans Licht 1998) auch wenig später Xaviers dritte Singelauskopplung aus seinem Debutalbum „Nicht von dieser Welt“ werden sollte. Ein Jahr später schloss Michael sein Biologie Studium in Heidelberg mit dem Diplom ab und die beiden stürzen sich in das Abenteuer „Söhne Mannheims“. Die Produktionsfirma „Naidoo-Herberger Produktion“, das Label „Söhne Mannheims“ wurden gegründet und die bis heute bestehende Liveband formiert. Michael wurde Produzent, Songwriter, Musikalischer Leiter und Keyboarder der Söhne.In den letzten Jahren widmet er sich verstärkt dem Musikfernsehen. So bekam er 2015 einen Echo für "Sing meinen Song" und produziert mit seiner eigenen TV Produktionsfirma Herr!media u.a. das VOX Format "One Night Song" mit Daniel Wirtz.

Manche Leute behaupten, dass Erfolg Ihren Antrieb tötet; das gilt nicht für Thomas Siffling! Seit vielen Jahren gehört er zu den Pionieren der jungen, europäischen Jazzszene und hat sich in zahlreichen Auftritten und Konzerten rund um den Globus einen Namen gemacht. Auch nach der Veröffentlichung von vier Alben und Touren rund um die Welt in den letzten 15 Jahren. Thomas hat sich ständig bemüht, sich neu zu erfinden und sein Trio hat sich zu einem harmonischen Quintett mit neuen Mitgliedern, Instrumentierung und neuen Klängen entwickelt. Der neue Sound ist eine Mischung aus norwegischen Sphären (wie Bugge Wesseltoft), kompatible Groove-Elemente von Medeski Martin Wood und eine leichte Note von Miles David. Siffling steht für einen unkonventionellen Grenzübergang der Jazzmusik. Selbstgebaute Schleifen, elektronische Samples und der Mut, immer auf Fortschritte zu setzen.

Band:

Thilo Zirr - GitarrenMatthias TC Debus - BassDaniel Mudrack - Drums