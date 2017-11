× Erweitern Sternlesmarkt Bietigheim

Über 40 bunt geschmückte Weihnachtsbuden mit Süßigkeiten, Weihnachtsschmuck, Tee, Antiquitäten, Kunsthandwerk und jede Menge Weihnachtsgeschenke präsentieren sich den Besuchern.

Der „Bietigheimer Sternlesmarkt“, der an 15 Markttagen die Besucher zum gemütlichen Verweilen und Bummeln einlädt, wird am Donnerstagabend, 30. November 2017 um 17 Uhr von Oberbürgermeister Kessing eröffnet. Zur anschließend Afterwork Party mit Glühweinanstich sind die Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen.

Die Öffnungszeiten an den vier Adventswochenenden – jeweils von Donnerstag bis Sonntag - haben sich bei den Besuchern und Standbetreibern gut bewährt. Neu in diesem Jahr ist jedoch die Ausweitung der Öffnungszeiten an den Abenden bis 21 Uhr.

Die Öffnungstage im Einzelnen sind wie folgt: Donnerstag bis Sonntag, 30.11. bis 03.12.; Donnerstag bis Sonntag, 07.12. bis 10.12.; Donnerstag bis Sonntag, 14.12. bis 17.12. und Donnerstag bis Samstag, 21.12. bis 23.12.2017. Der Markt ist am 24.12., dem 4. Adventssonntag und gleichzeitig Hl. Abend, nicht mehr geöffnet. Eine Besonderheit wird es wegen der Handballweltmeisterschaft der Frauen geben: Einige Imbiss-Stände haben von Montag, 4.12. bis Mittwoch, 6.12.2017 geöffnet, ansonsten ist der Markt von Montag bis einschließlich Mittwoch geschlossen.

Am Samstag, 16. Dezember ergänzt die Adventsmeile mit vielen weiteren Ständen und Angeboten den Sternlesmarkt. Eine Initiative der Aktiven Unternehmer Bietigheim-Bissingen, Werbegemeinschaft Innenstadt. Ebenso zeichnen sich für die weiteren After Work Partys, die jeden Donnerstag ab 17 Uhr stattfinden, die Aktiven Unternehmer Bietigheim-Bissingen verantwortlich. Gute Tradition haben auch die „Filmsamstage“ auf dem Bietigheimer Sternlesmarkt. Jeweils um 17 Uhr wird auf dem Bietigheimer Marktplatz eine Filmvorführung stattfinden.

Das Angebot der kostenlosen Kinderbetreuung an allen vier Adventssamstagen von 10 bis 18 Uhr in den Marktplatz Arkaden ermöglicht Eltern ein entspanntes Verweilen und Bummeln in der Stadt, während sie ihre Sprösslinge gut aufgehoben wissen. Zusätzlich zur Kinderbetreuung finden am ersten und dritten Adventssamstag Kinderkunstaktionen mit der Künstlerin Patrizia Kränzlein statt. Die Teilnahme kostenfrei.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein umfangreiches und interessantes Rahmenprogramm freuen. Außerdem wird an jedem Marktabend von 20.30 bis 21.00 Uhr mit stimmungsvollen weihnachtlichen Klängen vom Balkon der Marktplatz Arkaden der Abend enden.