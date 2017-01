Bibelfest: Das Schönste aus dem Alten Testament

Da liegt es, das Buch der Bücher und verstaubt in den Hotelzimmernachttischen. Dabei ist die Heilige Schrift eine grandiose Sammlung spannender Familiengeschichten von Betrug und Irrtum, Liebe und Eifersucht, Elend und Lebenslust. In "Bibelfest" fliegt ein Jet der Vatican Airlines die Zuschauer ins gelobte Land. Pointiert, offen und direkt schlüpft Bea von Malchus in männliche und weibliche Rollen, vom kleinen träumerischen Josef über den streberhaften Abraham, die greise Sarah und Ismael bis zum Papst und Gott selbst - komödiantisches und berührendes Erzähltheater über den größten Bucherfolg aller Zeiten.