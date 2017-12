Bibi & Tina - die große Show 2018

× Erweitern SAP arena/ Soerli Binder AS Sportfoto/ Binder Bibi & Tina Bibi & Tina - die grosse Show , © Copyright: SAP arena / Soerli Binder, www. as-sportfoto.de,

„Bibi & Tina – die große Show“ kommt zurück nach Mannheim: Am 13. Januar 2018 ist das Live-Spektakel zu Gast in der SAP Arena.

Die Erfolgsgeschichte um die zwei besten Freundinnen, die immer 13 sind, stets durch dick und dünn gehen und ihre größten Abenteuer in den nie endenden Sommerferien erleben, wird fortgesetzt. Die großen und kleinen Gäste dürfen sich auf alle „Bibi & Tina“-Hits aus den drei gefeierten Kinofilmen und den dazugehörigen Erfolgs-Soundtracks freuen – verpackt in einer spannenden Geschichte. Darunter sind selbstverständlich Musik-Kracher wie „No Risk, No Fun“, „Mädchen gegen Jungs“ und „Up, up, up (Nobody‘s perfect)“. Holgers „Mädchen auf dem Pferd“ und „Funky Monkey“ oder auch Sophias „Ordinary Girl“ sowie die Kakmann-Songs werden ebenfalls nicht fehlen.

„Bibi & Tina“-Zauberparty

Echte „Bibi & Tina“-Fans können zudem ein ganz besonderes Ticket erwerben: das HexHex-Ticket.

HexHex-Ticket:Das HexHex-Ticket biete die Möglichkeit, an der „Bibi & Tina“-Zauberparty teilzunehmen. Schon zwei Stunden vor Beginn der Show begrüßen wir Sie mit Speisen und Getränken in unserem Business Club. Darüber hinaus erwarten Sie viele weitere Überraschungen. Es wird gezaubert, gelacht und getanzt.