Bibi & Tina - die große Show 2018

Die Erfolgsgeschichte um die zwei besten Freundinnen, die immer 13 sind, stets durch dick und dünn gehen und ihre größten Abenteuer in den nie endenden Sommerferien erleben, wird fortgesetzt. Die großen und kleinen Gäste dürfen sich auf alle „Bibi & Tina“-Hits aus den drei gefeierten Kinofilmen und den dazugehörigen Erfolgs-Soundtracks freuen – verpackt in einer spannenden Geschichte. Darunter sind selbstverständlich Musik-Kracher wie „No Risk, No Fun“, „Mädchen gegen Jungs“ und „Up, up, up (Nobody‘s perfect)“. Holgers „Mädchen auf dem Pferd“ und „Funky Monkey“ oder auch Sophias „Ordinary Girl“ sowie die Kakmann-Songs werden ebenfalls nicht fehlen.