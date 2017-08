Die Band Bidonville, des schon lange in Ludwigsburg lebenden Franzosen Thierry Saladin, spielt französische Chansons im jazzigen Gewand - eine reizvolle Kombination melodiöser Chansons mit rhythmusbetontem Swing.

Dem Sänger Thierry Saladin ist es mit seiner herben, charismatischen Stimme gelungen, eine Brücke zwischen Chansons und Jazz zu schlagen. Getragen wird er dabei von den Stuttgarter Musikern Thomas Ott am Akkordeon, Stefan Schumacher an der Gitarre und Oliver Biella am Kontrabass. Das abwechslungsreiche Programm besteht u.a. aus Liedern von Claude Nougaro, Jacques Prévert, Michel Legrand und Charles Trenet, deren Inhalt auch kurz auf Deutsch erläutert wird.

Erleben Sie französisches Lebensgefühl pur!

Mit Thierry Saladin ( Gesang); Thomas Ott ( Akkordeon)

Oliver Biella ( Kontrabass); Stefan Schumacher ( Gitarre)