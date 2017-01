Ellipsis Tour 2017

In diesem Jahr stehen alle Zeichen auf BIFFY CLYRO. Die drei Schotten verkauften ihr exklusives Radiokonzert bei "1LIVE Eine Nacht in Münster" im April in Windeseile aus, waren diesen Sommer auf diversen europäischen Festivalbühnen vertreten und freuen sich darüber hinaus auf ihre Hallentournee im Oktober/November 2016 in Deutschland. Zur Freude aller Fans legen BIFFY CLYRO nun drei weitere Deutschlandkonzerte im Februar 2017 nach und kommen nun auch nach Stuttgart.

Nach einer kurzen Kreativpause meldeten sich BIFFY CLYRO am 08. Juli diesen Jahres mit ihrem neuen Album "Ellipsis" zurück, welches nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland direkt auf Platz #1 der Charts einstieg. Ihre neueste Single "Howl" feiert im Netz und am Funk gerade ebenfalls große Erfolge.

BIFFY CLYRO sind auch auf den internationalen Festivals ein heißbegehrter Act und sorgen mit Hits wie "Bubbles", "Mountains" oder "Biblical" für tobende Massen. In England besetzten sie diesen Sommer zum zweiten Mal die Headline Slots des Reading & Leeds Festivals und spielten außerdem in Glasgow vor über 35.000 Fans die bislang größte Show ihrer Karriere. Bei ihren Zusatzkonzerten im Februar 2017 werden BIFFY CLYRO live in gewohnter Manier ihre Energie versprühen und die Hallen zum Kochen bringen.