Vor zwei Jahren war die Abbey Road Big Band aus Ornbau zum ersten Mal zu Gast in Grombach. Bei einem gemeinsamen Konzert mit der MVG Big Band konnten die Gäste aus Franken damals das Publikum begeistern. Nach diesem Konzert gab es viele positive Rückmeldungen von begeisterten Zuhörern, und so freuen wir uns, dass wir diese Big Band in diesem Jahr erneut zu einem gemeinsamen Konzert in Grombach begrüßen dürfen. Am 11. November findet das zweite Big Band Doppelkonzert in der Grombacher Schloßberghalle statt.

Wenn zwei Big Bands gemeinsam auftreten, ist es selbstverständlich, dass sich jede Band von ihrer besten Seite zeigen will. Beide Bands haben jede Menge Gesangsnummern im Repertoire und bei den anspruchsvollen Instrumentalnummern können die Musiker zeigen, was in ihnen steckt. Viele tolle Solos und eine große Bandbreite der Big Band Musik werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass dieses Konzert den Zuhörern noch lange in positiver Erinnerung bleiben wird.

Neben unseren bekannten Klassikern und Stücken, die wir bereits bei den letzten Auftritten ausprobiert haben, werden wir auch einige Stücke zum ersten Mal aufführen. Dabei ist auch die ein oder andere Überraschung für das Publikum geplant. Besonders freuen wir uns darauf, dass auch Hans-Jürgen Waidler wieder bei einigen Stücken an der Trompete bzw. am Flügelhorn sein Können unter Beweis stellen wird.