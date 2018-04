Big Freedia, aka die Queen of Bounce, steht an der Spitze der Bounce-Rap Bewegung. Das Hip Hop Subgenre, entstanden in New Orleans, ist bekannt für Call and Response Muster und super schnelles Booty-Shaking. Ihre Live Shows mit Tänzern die sie „The Divas“ nennt, sind schlicht atemberaubend. Wer den Mardi Gras in New Orleans in diesem Jahr verpasst hat, wird hier mehr als entschädigt. Big Freedias Reality Serie (Fuse/Netflix) läuft inzwischen bereits erfolgreich in der 6. Staffel und ist in Europa seit Jahren bei OutTV und demnächst auch bei Netflix zu sehen. Nachdem sie nun in den USA jede Stadt von New York bis San Francisco abgegrast sowie mit Stars wie RuPaul, Diplo oder Beyoncé zusammengearbeitet hat, mischt sie zum Jubiläum des Queer Festivals in diesem Jahr den Karlstorbahnhof auf.