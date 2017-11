Big Monday Night

Das Weihnachts-Special der Big Band der HMDK gastiert dieses Jahr zum ersten Mal im Wilhelma Theater!Auch diesmal präsentiert sich das Institut Jazz & Pop mit vielen illustren Gästen, weswegen die Veranstaltung auch als inoffizielle Weihnachtsfeier der Jazzer gilt. Aber eine ganz besondere, denn die Musik dieses Abends ist eher für diejenigen Hörer gedacht, die an Weihnachten den Blues haben und nicht vorwiegend festliche Gefühle. Wer also einsame Melancholie dem glänzend geschmückten Kaufhaus und traurige Balladen den Jingle Bells vorzieht ist hier genau richtig. In Zeiten zunehmender Ein-Personen-Haushalte kann es ja nicht nur Familienweihnachtsfeiern geben. Familien dürfen natürlich trotzdem kommen.

Als Gäste sind dabei:

Uli Gutscher (Posaune)Werner Acker (Gitarre)Bastian Stein (Trompete)Hubert Nuss (Klavier)Fola Dada (Gesang)Mini Schulz (Bass)Eckhard Stromer (Schlagzeug)Sandi Kuhn (Saxophon)Fabian Arends (Schlagzeug)Christian Weidner (Saxophon)