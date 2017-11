Keep the Funk alive!

Unser einzigartiger Freund Mark fehlt bei The Big Nasty & Tourettes weiterhin & wir begreifen langsam, dass DAS auch so bleiben wird...Wir machen zu viert weiter, werfen die Coversongs aus unserem Programm & werden heute Abend zeigen, was uns zusammen hält: Die bedingungslose Liebe für den FUNK.

Calvin Quick - Gesang

Henning Uber - Bass & Gesang

Matthias Idler - Gitarre & Gesang

Jochen Siegel - Drums