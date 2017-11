× Erweitern THE BIG NASTY & THE TOURETTES

Keep the Funk alive! Die Band liebt die Menschen und die Menschen lieben den Funk – das passt gut zusammen.

An diesem Abend werden THE BIG NASTY & THE TOURETTES zeigen was Sie zusammen hält. Die bedingungslose Liebe für den Funk.

Besetzung: Calvin Quick (vox), Matthias Idler (guit. & vox),

Jochen Siegel (drums) und Henning Uber (bass & vox).

Natürlich bringen die Tourettes auch wieder einige "Gäste" auf die Bühne.