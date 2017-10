BigBand Freiberg Jazznight feat. Andy Haderer

Mit Andy Haderer, einem der besten Bigband-Trompeter Deutschlands, hat sich die BigBand Freiberg in diesem Jahr einen ganz besonderen Gast eingeladen.

„Mr. 100 %“, Professor in Köln und Leadtrompeter der WDR-Bigband, hat eine ganze Kiste voll ungewöhnlicher, anspruchsvoller und wunderschöner Titel mitgebracht, die von der Bigband Freiberg mit viel Liebe und Engagement einstudiert wurden.

Desweiteren lässt sich auch an diesem Abend wieder die Soulstimme von Volker genießen. Mit Bandleader Boris Degen freut sich die Bigband Freiberg ein weiteres Mal auf ihr wundervolles Publikum.

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Einen vergleichbaren Ohrenschmaus dürfte es in der Region nicht so schnell wieder geben – also unbedingt hingehen!

Schlosskelter Freiberg am Neckar

Ludwigsburger Str. 6, 71691 Freiberg am Neckar

Reservierungen über www.bigband-freiberg.de